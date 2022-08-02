Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. İlk defa okula gidecek olanlar ile bir üst sınıfa geçme heyecanı yaşayan öğrenciler, yeni dönemin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından heyecanla araştırılan yeni döneme ilişkin detaylar açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...