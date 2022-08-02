02 Ağustos 2022, Salı
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayına girmemiz ile birlikte okulların açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi araştırıyor. Yeni dönem için hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:06
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