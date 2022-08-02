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Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayına girmemiz ile birlikte okulların açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi araştırıyor. Yeni dönem için hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:06
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. İlk defa okula gidecek olanlar ile bir üst sınıfa geçme heyecanı yaşayan öğrenciler, yeni dönemin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından heyecanla araştırılan yeni döneme ilişkin detaylar açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.