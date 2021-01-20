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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı! 20 Ocak bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları ve cevapları... Tarih açıklandı! 20 Ocak bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları ve cevapları...
Bekçilik sınav sonuçları ile soru ve cevaplar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen sınav bugün saat 14.00'de gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Polis Akademisi tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 20 Ocak bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:18
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından İstanbul'a gerçekleştirilecek 400 bekçi alımı için yazılı sınav bugün gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik aşamasına geçecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar sözlü sınava katılacaklar. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.