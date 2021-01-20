Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından İstanbul'a gerçekleştirilecek 400 bekçi alımı için yazılı sınav bugün gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik aşamasına geçecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar sözlü sınava katılacaklar. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...