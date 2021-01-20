ÖSYM son dakika: Ertelenen sınavlar ne zaman? 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak?

Son dakika... Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bazı sınavlar ertelenmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bu sınavlara katılacak adaylar, yeni sınav tarihlerini araştırıyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen sınavların yeni tarihleri belli oldu. Peki, 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 16:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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