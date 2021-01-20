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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: Ertelenen sınavlar ne zaman? 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika: Ertelenen sınavlar ne zaman? 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? Son dakika... Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bazı sınavlar ertelenmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bu sınavlara katılacak adaylar, yeni sınav tarihlerini araştırıyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen sınavların yeni tarihleri belli oldu. Peki, 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihleri hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 16:43
Ertelenen sınav tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlardan bazılarının tarihleri ertelenmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavlara başvuru yapan adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. 2021 yılı sınav takvimini duyuran ÖSYM, ertelenen sınavlar ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman? 2020 ALES, DİB MBSTS, YÖKDİL, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.
ERTELENEN E-YDS 2020/13 (İNGİLİZCE) NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 20 Şubat 2021
ERTELENEN 2020-YDUS NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 20 Şubat 2021
ERTELENEN 2020-ALES/2 NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 21 Şubat 2021
ERTELENEN 2020-DİB-MBSTS NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 27 Şubat 2021
ERTELENEN 2020-YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 28 Şubat 2021
ERTELENEN 2020-SAYIŞTAY YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Yeni sınav tarihi: 6-7 Mart 2021