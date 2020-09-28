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Tarih açıklaması! KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları hangi tarihte yapılacak?
KYK başvuruları için bekleyiş sürüyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için KYK başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyor. YKS ile ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:44
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