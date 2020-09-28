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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?
AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitimini açık üniversite üzerinden devam ettiren öğrenciler sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapacaklar. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile detaylar belli oldu. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020 2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:49Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:58