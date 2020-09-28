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Haberler Galeri AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitimini açık üniversite üzerinden devam ettiren öğrenciler sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapacaklar. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile detaylar belli oldu. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020 2021 AÖF sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 13:58
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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte açıköğretim öğrencileri de yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Mezun olacak ya da kredisini yükseltecek olan öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açıköğretim sınavları ne zaman? İşte 2020 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.

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AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021