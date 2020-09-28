AÖF akademik takvim: 2020-2021 Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte açıköğretim öğrencileri de yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Mezun olacak ya da kredisini yükseltecek olan öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açıköğretim sınavları ne zaman? İşte 2020 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvim...