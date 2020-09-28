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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen TYP alımları için başvurular geçtiğimiz gün tamamlandı. 2020-2021 yılı için yapılacak alımlar için birçok ilde kura çekimi gerçekleştirildi. TYP sonuçları il bazında açıklanmaya başlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 17:03
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişinin başvurusunu tamamladığı İŞKUR TYP kura sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Birçok ilde sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Kura sonuçlarına göre hak kazanan adaylar haziran ayına kadar çalışabilecekler. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP başvuruları yurt genelinde 22 Eylül'de sona erdi. Hak kazanan adaylar 2021 Hazirana yına kadar çalışabilecekler.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.