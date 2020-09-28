İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen TYP alımları için başvurular geçtiğimiz gün tamamlandı. 2020-2021 yılı için yapılacak alımlar için birçok ilde kura çekimi gerçekleştirildi. TYP sonuçları il bazında açıklanmaya başlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?