Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Meteoroloji, yaptığı uyarıda İstanbul dahil olmak üzere 7 kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji ayrıca vatandaşları ani su ve sel baskını riskine karşı uyardı. Meteoroloji 7 il için 'Sarı' alarm da verdi. Sarı tehlike "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamı taşıyor. Peki, İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son uyarılar ve hava tahminleri...