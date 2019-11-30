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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Meteoroloji, yaptığı uyarıda İstanbul dahil olmak üzere 7 kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji ayrıca vatandaşları ani su ve sel baskını riskine karşı uyardı. Meteoroloji 7 il için 'Sarı' alarm da verdi. Sarı tehlike "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamı taşıyor. Peki, İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son uyarılar ve hava tahminleri...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 15:45
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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 7 il için sarı alarm verdi. Sağanak yağış beklenirken, sel ve su baskınları için de uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

SAĞANAK GELİYOR

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

Sıcaklıklar bölgedemevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

BOĞAZ ÇEVRESİNE DİKKAT!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul ve 6 il için 'Sarı' alarm verdi! İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.