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7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?
Türkiye'nin savunma sanayideki tarihi atılımlarından SİHA'lar ilk kez 7 yıl öne bugün uçuş gerçekleştirmişti. Küresel olarak güç dengesini değiştirerek dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan SİHA'ların o görüntüleri Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı. İşte Almanya, ABD ve İngiltere'nin hayran kaldığı SİHA'ların ilk uçuş görüntüleri.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:05
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