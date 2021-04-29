29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

Türkiye'nin savunma sanayideki tarihi atılımlarından SİHA'lar ilk kez 7 yıl öne bugün uçuş gerçekleştirmişti. Küresel olarak güç dengesini değiştirerek dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan SİHA'ların o görüntüleri Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı. İşte Almanya, ABD ve İngiltere'nin hayran kaldığı SİHA'ların ilk uçuş görüntüleri.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:05
  • 1
  • 22
7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen Bayraktar TB2'leri bundan tam 7 yıl önce ilk kez bugün uçuruldu. Tarihler 29 Nisan 2014'ü gösterdiğinde tarihi uçuş gerçekleşmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

Selçuk Bayraktar'ın tam 7 yıl önce bugün olarak Twitter üzerinden paylaştığı Bayraktar TB2 uçuşuyla dikkat çekti.

İŞTE SİHA'LARIN İLK UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ | İZLE

  • 3
  • 22
7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar, İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti.

  • 4
  • 22
7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak.

  • 5
  • 22
7 yıl önce bugün ilk kez uçtu dünyanın kaderini değiştirdi! Türkiye'nin SİHA'ları nasıl tarih yazdı?

Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise ''29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,'' ifadelerine yer verildi.