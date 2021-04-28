28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantı ile virüsün hızlı yayıldığı görüldü. Vaka sayısındaki artış sonrası yeni tedbir kararları alındı. Yurt genelinde 3 hafta boyunca tam kapanma uygulamasına geçilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler tam kapanmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:55
  • 1
  • 31
Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 haftalık tam kapanma dönemine geçiliyor. Alınan yeni kararların ardından gözler kısıtlamaların başlayacağı tarihe çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

TAM KAPANMA BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 3 hafta boyunca sürecek tam kapanma uygulaması 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

  • 3
  • 31
Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

'TAM KAPANMA TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE

26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

  • 4
  • 31
Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.

  • 5
  • 31
Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.