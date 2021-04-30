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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci başladı. 3 hafta sürecek tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olacağı ve yasaktan kimlerin muaf olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:31
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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

Tam kapanmada yasaktan kimler muaf? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile tam kapanma sürecine ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak? İşte cevaplar...

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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

YASAKTAN MUAF OLAN İŞ YERLERİ HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından "Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri:

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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

* TBMM üyeleri ve çalışanları,

* Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

* Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?

* Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

* Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

* Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,