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Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci başladı. 3 hafta sürecek tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olacağı ve yasaktan kimlerin muaf olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:31
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