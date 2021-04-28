Tam kapanmada neler yasak? Nereler açık nereler kapalı? Kimler yasaktan muaf?

RESTORAN, LOKANTALAR HİZMET VERECEK Mİ?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.