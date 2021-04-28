Tam kapanmada neler yasak? Nereler açık nereler kapalı? Kimler yasaktan muaf?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 17 gün sürecek olan tam kapanma kararını açıkladı. Alınan yeni tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs sabah saat 05.00'e kadar nereler açık, neler serbest olacak? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte madde madde merak edilen soruların yanıtları
Giriş Tarihi: 28.04.2021
08:21
RESTORAN, LOKANTALAR HİZMET VERECEK Mİ? Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.
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FIRINLAR AÇIK OLACAK MI? Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT NASIL YAPILACAK? Tam kapanma süresince şehirlerarası seyahat zorunlu haller dışında yasak. Yurt içi uçuş ve seyahatlerde izin belgesi zorunlu olacak, HES kodu sorulacak. Uçak hariç şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sini kabul edecek ve araçta yolcuların oturma şekli sosyal mesafenin sağlanması için 1 dolu-1 boş olacak.
DAHA ÖNCE BİLET ALANLAR NE YAPACAK? Yeni dönemde bilet satışı seyahat izin belgesine bağlanırken, daha önce bilet alan kişiler seyahat edebilecek, yasak kapsamında olmayacak.
OTELLER KİMLERE HİZMET VEREBİLECEK? Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.