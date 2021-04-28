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Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda idari izinle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 2021 yılından tatilin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Gün içinde sosyal medyada bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konuşuluyordu. İşte, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 00:41
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