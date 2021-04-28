28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda idari izinle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 2021 yılından tatilin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Gün içinde sosyal medyada bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konuşuluyordu. İşte, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2021 00:41
  • 1
  • 9
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili hakkında vatandaşlar sorularını yöneltmeyi sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle bayramda tam kapanma kararı açıklandı. Vatandaşlar bayram tatili hakkında gelen açıklamayı yakından takip ediyor. İşte, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

KAMUDA ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla illere yazı gönderildi. Koronavirüs salgınının önüne geçilmek amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği belirtildi.

  • 3
  • 9
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

  • 4
  • 9
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek

  • 5
  • 9
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?

* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek.