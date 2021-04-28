Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili olmuştu. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 3 haftalık süreçte uygulancak tam kapanma kapsamında kamu çalışanlarının mesailerinde düzenlemeye gidilmişti. Şimdi ise kamuda bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...