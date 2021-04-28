ANA SAYFA
Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
Bayram tatili kaç gün? Ramazan ayının yavaş yavaş sonlarına gelinirken bu mübarek aya veda edecek olmanın hüznü yaşanırken aynı zamanda vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrilmişti. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:37
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14