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Haberler Galeri Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan ayının yavaş yavaş sonlarına gelinirken bu mübarek aya veda edecek olmanın hüznü yaşanırken aynı zamanda vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrilmişti. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:37
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Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili olmuştu. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 3 haftalık süreçte uygulancak tam kapanma kapsamında kamu çalışanlarının mesailerinde düzenlemeye gidilmişti. Şimdi ise kamuda bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

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Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

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Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

KAMU ÇALIŞANLARINA 'RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ İDARİ İZİN' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

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Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.