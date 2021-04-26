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Haberler Galeri LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı konusunda detayları merak ediyor. İşte, LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:33
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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

LGS 2021 ERTELENDİ Mİ? ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ? ÖSYM SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Başkan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."

Alınan kararla birlikte tüm sınavlar ertelendi. Yeni sınav tarihleri açıklandığında haberimizde yer alacak!

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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.