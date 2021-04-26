LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?