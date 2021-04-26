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LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?
LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı konusunda detayları merak ediyor. İşte, LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:33
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