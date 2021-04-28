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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Doğu Akdeniz kışkırtmalarına devam eden Yunanistan, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ardından İsrail'le de anlaşmalarını büyütüyor. Yunan basını Türkiye'yi hedef alarak İsrail'den alınan füzelerin yerleştirileceği adaları açıkladı. Kışkırtma politikasına devam eden Yunan basını, "Türk denizaltıların kabusu yakında Ege'de" ifadeleriyle manşet yaptı.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:55
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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara'da yol açtığı skandalın ardından bir süre sessizliğe bürünen Yunan medyası, Türkiye'yi hedef alan haberlere geri döndü.

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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

'Romeo kalkış yapıyor: Türk denizaltılarının kabusu yakında Ege Denizi'nin üzerinde' başlığını kullanan yerel medya, ABD'den satın alınan helikopterlerin kısa süre içinde teslim alınacağını yazdı.

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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Haberlere göre, ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen MH-60R helikopterleri için Amerikan donanmasından yetkililer Mayıs ayında Yunanistan'a geliyor.

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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Yunan pilotlar, dar alanlara iniş yapmasıyla bilinen ve kısaca Romeo olarak bilinen helikopterler için eğitimden geçirilecek. Helikopter projesi, Yunanistan'a 600 milyon dolara mal oluyor.

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Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

FÜZELER EGE'DEKİ ADALARA
Yunan medyasında dikkat çeken bir başka haber ise, Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sistemi oldu.