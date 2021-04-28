Tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı?

Berber ve kuaförler tam kapanmada çalışacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00 - 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulamasına geçilecek. Tam kapanma kapsamında genelgede belirlenen kısıtlamadan muaf yerler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından gözler berber ve kuaförlere çevrildi. Peki, tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL