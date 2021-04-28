Tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı?
Berber ve kuaförler tam kapanmada çalışacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00 - 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulamasına geçilecek. Tam kapanma kapsamında genelgede belirlenen kısıtlamadan muaf yerler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından gözler berber ve kuaförlere çevrildi. Peki, tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.04.2021
17:20
Tam kapanmada berberler kapandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma süreci kapsamında genelge yayımlanan muaf yerler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kapalı olan iş yerleri belli oldu. Peki, tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...
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TAM KAPANMADA BERBER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI?
3 hafta boyunca uygulanacak tam kapanma sürecinde berber ve kuaförler kapalı olacak.
'TAM KAPANMA TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE
26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.