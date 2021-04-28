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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi. Program çervevesinde iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. İlk kez 2006 yılında Ankara Belediyesi tarafından Moskova'ya gönderilen iftar çadırının kurulmasıyla açılan 500 kişilik kapalı alanda her Ramazan akşamı farklı ülkeler ve bölgelerin iftar programları yapılırken Türkiye her yıl bir gün ev sahibi sıfatıyla iftar veriyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:22
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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi. Program çervevesinde iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Anıt Cami önüne kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda Rusya Müslümanları Dini İdaresi ile ortak hazırlanan programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da destek verdi. Programda, iftar öncesi dini sohbetler yapıldı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Ramazan'ın hayırlı olmasını dileyerek Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi arasındaki özel bağların daha da ileriye taşınacağı umudunu paylaştı.

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Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

İftarda konuklara Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi. İftar sonrasında program, şiirlerin okunması ve tasavvuf müziğinin çalınması ile devam etti.