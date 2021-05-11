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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?
Tam kapanma uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 18:03
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