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Haberler Galeri Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

Tam kapanma uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 18:03
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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Sürenin dolmasına kısa süre kala vatandaşlar kısıtlamanın uzatılıp uzatılmayacağını merakla takip ediliyor. İşte, Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.

İşte detaylar;

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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler, şu şekilde belirlendi:

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni ve güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

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Tam kapanma uzatıldı mı? 17 günlük sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 17, 18, 19 Mayıs yasak var mı?

Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı genelgede oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri, ikametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze, meyve ve su ürünleri toptancı halleri ve buralarda çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ile buralarda çalışanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,