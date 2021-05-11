HaberlerGaleriMEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavlarına yönelik son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edilen sorular yanıt bulmuş oldu. Veliler ve öğrenciler açıklamanın detaylarını merak ediyor. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 20:59Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 21:00
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
8
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
2
8
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
3
8
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
4
8
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
5
8
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?