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Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavlarına yönelik son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edilen sorular yanıt bulmuş oldu. Veliler ve öğrenciler açıklamanın detaylarını merak ediyor. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 21:00
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MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavları için son dakika açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında günlerdir yanıtı merak edilen "Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt verildi. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada lise sınavları hakkında merak edilen detaylar açıklandı.

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MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Bakanlığın açıklamasının devamında, milyonlarca öğrencinin günlerdir yanıtını araştırdığı "Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl olacak?" sorularına da yanıt verildi.

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MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır..

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MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.