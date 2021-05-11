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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...
Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde kargoların çalışma durumuna yer verildi. Kargolar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Sipariş verecek vatandaşlar kargoların 12 Mayıs'ta çalışıp çalışmadığını hususunu sorgulaması sürüyor. İşte, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:45Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:45