Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.