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Haberler Galeri Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde kargoların çalışma durumuna yer verildi. Kargolar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Sipariş verecek vatandaşlar kargoların 12 Mayıs'ta çalışıp çalışmadığını hususunu sorgulaması sürüyor. İşte, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:45
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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Arefe günü farklı kararlar alan kargo firmalarının açıklamaları yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı tam kapanma sürecinde yer alırken, kargoda işi olan vatandaşlar için açıklama geldi. İşte, Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2021?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin tam kapanmaya denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor.

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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar hizmet vermiyor.

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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo arafe günü çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, pazar günü kapalı.