29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 26 Nisan Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda çıkan tam kapanma kararının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. İşte, tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2021 01:08
  • 1
  • 9
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı ile tam kapanma kararı alındı. 17 gün sürecek kapanma ile alakalı detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. İşte, tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

TAM KAPANMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

  • 3
  • 9
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

"Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ana başlığı şöyle:

  • 4
  • 9
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

  • 5
  • 9
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.