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Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?
Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 26 Nisan Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda çıkan tam kapanma kararının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. İşte, tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 01:08
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