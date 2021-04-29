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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü
İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan bomba dolu çanta, emniyet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bombaları araca koyan saldırı hazırlığındaki 2 terörist gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 01:24Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 01:39