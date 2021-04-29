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Haberler Galeri İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan bomba dolu çanta, emniyet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bombaları araca koyan saldırı hazırlığındaki 2 terörist gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 01:39
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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "İstanbul'da bugün katliam önlendi" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

İstanbul'da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylemin son anda önlendiği ifade edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

Polis, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başladı.

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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

Zanlılardan R.A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu emniyet kuvvetlerince yakalandı.

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İşte İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü

Otogar içerisine kaçan İ.Z. isimli şahıs ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirildi.