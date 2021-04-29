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Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Karneler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının yaklaşmasının ardından karnelerin verilme tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönem tek sınav olacağını açıkladı. İşte, karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 00:28
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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler hangi tarihte alınacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk, "Karneler 2 Temmuz'da verilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kritik açıklamalarda bulundu. Karneler ile ilgili Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;

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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.

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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

BAKAN SELÇUK YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.