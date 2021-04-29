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Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...
Karneler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının yaklaşmasının ardından karnelerin verilme tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönem tek sınav olacağını açıkladı. İşte, karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...