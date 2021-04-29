Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...

Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler hangi tarihte alınacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk, "Karneler 2 Temmuz'da verilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...