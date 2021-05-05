Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

TAM KAPANMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

Tam kapanma sürecinde belirlenen vaka sayısına düşüş sağlanması halinde normalleşme için adımların atılması bekleniyor. Ancak vaka sayısında düşüş görülmezse hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı gibi bazı kısıtlamaların devam etmesi de tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.