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Haberler Galeri Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

Tam kapanma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Kabine toplantısında 17 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 29 Nisan tarihinde başlayan kısıtlamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'de normalleşme takviminin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 17:28
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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan tarihinde tam kapanma sürecine girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge neticesinde 17 gün kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

TAM KAPANMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

Tam kapanma sürecinde belirlenen vaka sayısına düşüş sağlanması halinde normalleşme için adımların atılması bekleniyor. Ancak vaka sayısında düşüş görülmezse hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı gibi bazı kısıtlamaların devam etmesi de tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

TAM KAPANMADA NERELER AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.