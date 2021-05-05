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Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...
Tam kapanma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Kabine toplantısında 17 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 29 Nisan tarihinde başlayan kısıtlamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'de normalleşme takviminin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 17:28
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