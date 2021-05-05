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Haberler Galeri Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyâs peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. İşte, Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 18:48
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Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hıdrellez'de gül ağacına dilek asma ve gömmenin zamanı araştırılıyor. Her sene Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. İşte, Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Hıdırellez'de gül ağacına dilek asma ve gömme ile ilgili detaylar bireylerin gündeminde bulunuyor. Hıdırellez'de yapılan geleneklerden biri ise dilek dileyip gül ağacına asma ya da gül ağacı altına gömmedir.

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Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Dilekler yazıldıktan sonra gül ağacının dallarına asılır ya da gül ağacının altına gömülür. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül ağacına dilekler asılır. 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise suya bırakılır.Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız duasını okumanız gerekir.

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Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

BismillahirahmanirahimBin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

2021 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.