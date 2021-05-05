Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyâs peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. İşte, Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...