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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 15:02
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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı.

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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı.

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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.

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İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.