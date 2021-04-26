HaberlerGaleriSon dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulanayacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden gündeme geldi. Peki, hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 19:55Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:17