Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.