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Haberler Galeri Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulanayacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden gündeme geldi. Peki, hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:17
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Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma saatleri nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Tam kapanma uygulamasına geçilmesinin ardından gözler hafta içi sokağa çıkma saatlerine çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerini yazımızda ele aldık. Peki, hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanma uygulanacak. Çarşamba gününe kadar kısmi kapanma uygulanacak. Perşembe gününden itibaren ise 21 gün boyunca tam kapanma uygulamasına geçilecek.

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Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

YENİ YASAKLAR NELER?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

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Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

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Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.