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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tam burslu eğitim imkanı... Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Darüşşafaka sınavının yapılacağı iller... Tam burslu eğitim imkanı... Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Darüşşafaka sınavının yapılacağı iller...
Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 28 ilinde düzenlenecek. Sınava katılmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Birçok ünlü isiminde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapması ilgiyi arttırdı. İşte, Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Darüşşafaka sınavının yapılacağı iller...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:44
Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Darüşşafaka sınavı her sene yapılıyor. Türkiye'nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. İşte, Darüşşafaka sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Darüşşafaka sınavının yapılacağı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine yararlı olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor.
Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863'te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi'ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.
2021 YILINDA DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2021, Cumartesi
Darüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi Darüşşafaka Sınav Günü: 30 Mayıs 2021, Pazar Darüşşafaka Sınav Saati: 10.00*
* Adayların saat 09.00'da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.) Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı Başvuru Formu (doldurulmuş)