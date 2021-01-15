Son dakika: Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı?

Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama programının başlaması sonrasında mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi. İşte, Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı?