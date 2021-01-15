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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı? Son dakika: Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı?
Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Halı sahalar, kafeler, lokantalar ve kahvehaneler için gelecek açıklama iş yeri sahiplerininde gündeminde ilk sırada bulunuyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları sonrasında genelgeler için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:58
Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama programının başlaması sonrasında mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi. İşte, Halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada vaka sayısının belli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.
Halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.
KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.