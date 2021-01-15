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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Ocak Cumartesi kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Ocak Cumartesi kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kısıtlamaların detayları belli oldu. 16-17 Ocak'ta kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Ocak Cumartesi kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:22
Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu kesintisiz uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 16-17 Ocak tarihli sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Ocak Cumartesi kısıtlama olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 16-17 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında kesintisiz uygulanan hafta sonu yasağı bu hafta sonu da devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceği bildirildi. Buna göre, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'e sona erecek.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmasının ardından gözler hafta sonu yasağına çevrildi. Ancak konu hakkında tarih bilgisi paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından yeni kararlar alınması öngörülüyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.