Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

NEDEN MİT TERCİH EDİLDİ?

Takas konusunda Rusya da ABD de Türkiye'de olmasını kabul etti. Bunun birinci nedeni Türk istihbarat teşkilatına duyulan "güven" olarak açıklandı. Hatta, "Amerikalılar başları sıkışınca müttefik olarak Türkiye'yi hatırlıyorlar" yorumu da yapıldı. MİT'ten katkı istenmesinin ikinci nedeni ise "yüksek disiplini" oldu.