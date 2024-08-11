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Haberler Galeri Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas olarak tarihe geçen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 06:44
Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda ABD dahil 7 ülke ile Rusya arasında rehine takası gerçekleştirildi. Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu tarihi takasın perde arkasını köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dünyaya parmak ısırtan çalışması, aylar öncesinden titizlikle hazırlandı. Takasın gerçekleştiği anları, ABD Başkanı J. Biden canlı yayında dakika dakika izledi. Teşkilatın, "Güvenlik, Disiplin, Gizlilik, Sorumluluk" ilkeleri üzerine bina ettiği takas sürecinde tüm detaylar düşünüldü ve operasyon mükemmel şekilde sonuçlandı.

Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

İLK TEMAS

Takas diplomasisi ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı. Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında sergilediği yapıcı tutum, bu iki ülke arasında başarıyla sonuçlanan takas operasyonuna ev sahipliği yapması, Ankara seçeneğini ön plana çıkardı.

Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

İlgili ülkelerin servisleri ile iki ay boyunca İstanbul ve Ankara'da iki üst düzey toplantı gerçekleştirildi. Tarafların teklifi netleşince Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile MİT harekete geçti.

Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar

NEDEN MİT TERCİH EDİLDİ?

Takas konusunda Rusya da ABD de Türkiye'de olmasını kabul etti. Bunun birinci nedeni Türk istihbarat teşkilatına duyulan "güven" olarak açıklandı. Hatta, "Amerikalılar başları sıkışınca müttefik olarak Türkiye'yi hatırlıyorlar" yorumu da yapıldı. MİT'ten katkı istenmesinin ikinci nedeni ise "yüksek disiplini" oldu.