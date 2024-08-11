11 Ağustos 2024, Pazar
Neden MİT tercih edildi? 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası! Perde arkası ortaya çıktı | İşte detaylar
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas olarak tarihe geçen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 06:44