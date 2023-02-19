HaberlerGaleriNaim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
Seul Olimpiyat rekoru ile hafızalara kazınan halterci Naim Süleymanoğlu sevenleri tarafından sıklıkla anılıyor. Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ile ilgili detaylar gündeme gelirken vatandaşlar arama motorlarında "Naim Süleymanoğlu neden öldü?", "Naim Süleymanoğlu kimdir?" gibi soruları aratıyorlar. Peki Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı neydi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte merak edilenler...