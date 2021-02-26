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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika duyuruları: Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme... MEB son dakika duyuruları: Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme...
Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, sınavlar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sınavların işleyişi hakkında alınan kararı duyurdu. ahaber.com.tr olarak tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 18:37
Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullar için kademeli olarak açılma gündemi varken, sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavları hakkında bilgi verilmiş ve belirlenen takvim kamuoyuna duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar hakkında son dakika açıklamalarını dile getiriyor. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciye seslendi ve yüz yüze sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt verdi ve konuya son noktayı koydu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.
Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.
Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti: