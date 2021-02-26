MEB son dakika duyuruları: Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme...

Lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullar için kademeli olarak açılma gündemi varken, sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavları hakkında bilgi verilmiş ve belirlenen takvim kamuoyuna duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar hakkında son dakika açıklamalarını dile getiriyor. İşte, lise sınavları iptal mi, ertelenecek mi? Lise sınavları için flaş gelişme...