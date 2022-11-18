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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama için süreci başlattı. İlk etapta toplam 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Bunlardan 31 bin 317'si sağlık personeli kadrolarına, 11 bin 317'si ise sağlık işçisi kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başvuru kılavuzları hakkında son dakika açıklamsında bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:23
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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin atama ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2022 yılında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç başlıyor. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru kılavuzları ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU KILAVUZLARI ÖSYM VE İŞKUR'A GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

İlk etapta yapılacak 31 bin 183 personel ataması için başvuru kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kılavuzun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlananacak Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı.

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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN

Ayrıca ilk etapta 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık işçisi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvuur kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. Detayların önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor.