18 Kasım 2022, Cuma
Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...
Sağlık Bakanlığı 85 bin atama için süreci başlattı. İlk etapta toplam 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Bunlardan 31 bin 317'si sağlık personeli kadrolarına, 11 bin 317'si ise sağlık işçisi kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başvuru kılavuzları hakkında son dakika açıklamsında bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:23
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