Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin atama ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2022 yılında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç başlıyor. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru kılavuzları ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...