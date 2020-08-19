Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Antalya'nın Kaş ilçesinde çip takılan 3 deniz kaplumbağası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programla denize bırakılacak. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında, caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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