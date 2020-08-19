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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Antalya'nın Kaş ilçesinde çip takılan 3 deniz kaplumbağası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programla denize bırakılacak. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında, caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:43
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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Antalya'nın Kaş ilçesinde takip cihazı takılan 3 deniz kaplumbağası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programla, doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında ilk olarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, katılımcılara Patara kumsalında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verecek.

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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Daha sonra, tedavileri tamamlanan yetişkin 3 deniz kaplumbağası, takip amaçlı çip takılarak denize bırakılacak.

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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

Etkinlikte son olarak "2020 Patara Yılı" kapsamında, Patara Antik Kenti ziyaret edilecek.

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Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!

DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENİ ERCÜMEN DALIŞ YAPTI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.