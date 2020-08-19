AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Daha önce yapılan açıklamda sonuçların Ağustos'un 17'sinde açıklancağı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle öğrencilerin merakı daha da arttı. Bu nedenle sonuçların neden açıklanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 14:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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