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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Daha önce yapılan açıklamda sonuçların Ağustos'un 17'sinde açıklancağı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle öğrencilerin merakı daha da arttı. Bu nedenle sonuçların neden açıklanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 14:12
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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavı iptal mi oldu? Sonuçlar neden açıklanmadı? Açık Öğretim Lisesi'nin çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Mezun olacak adaylar ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU? SONUÇLAR...

AÖL 2. dönem sınavının iptal olup olmadığı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? 2020 Açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.