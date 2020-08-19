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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, Ankara, Bursa'da düğünler iptal mi oldu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta 81 il genelinde düğün salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde düğünler 1 Temmuz'da yeniden başlamıştı. Ancak bazı illerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve vaka sayılarında görüşen artış nedeniyle düğünlere sınırlama getirildi. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:28
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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

Son dakika... Bazı illerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve günlük koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle düğün tedbirleri alınmaya başlandı. Düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, bulundukları illerde düğünlerin yasak olup olmadığını araştırıyor. Valilikler tarafından il bazında kararlar açıklanıyor. Peki, düğünler iptal mi edildi? İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul'da düğünler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı illerde düğünlere sınırlama getirildi. İşte il bazında düğünler ile ilgili alınan kararlar:

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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

ANKARA

Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar' (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.

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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

BURSA

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?

MALATYA

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.