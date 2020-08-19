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Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu?
Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, Ankara, Bursa'da düğünler iptal mi oldu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta 81 il genelinde düğün salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde düğünler 1 Temmuz'da yeniden başlamıştı. Ancak bazı illerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve vaka sayılarında görüşen artış nedeniyle düğünlere sınırlama getirildi. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, Bursa düğün, kına, nişan iptal mi oldu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:28
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