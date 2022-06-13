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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

Takdir teşekkür kaç puanla alınır? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 2. dönem sonu karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacaklar. Karne alarak yaz tatiline girecek olan öğrenciler takdir teşekkür belgeleri hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 09:51
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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 7 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atmaya hazırlanan öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde takdir teşekkür ile ilgili hesaplama işlemlerini yazımızda ele aldık. Peki, takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı? İşte merak edilenler...

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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.