13 Haziran 2022, Pazartesi
Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?
Takdir teşekkür kaç puanla alınır? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 2. dönem sonu karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacaklar. Karne alarak yaz tatiline girecek olan öğrenciler takdir teşekkür belgeleri hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2022 2. dönem takdir teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 09:51
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