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Haberler Galeri 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

Belge almak için devamsızlık sınırı kaç olmalı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Karnelerinin yanı sıra takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında devamsızlık süresinin kaç olduğunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:02
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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi cuma günü sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Karne öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, devamsızlık süresine göre belge alma oldu. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

BELGE ALMAK İÇİN ÖZÜRLÜ-ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekiyor. 5 günlük devamsızlık süresi, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanıyor.

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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.