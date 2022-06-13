5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi cuma günü sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Karne öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, devamsızlık süresine göre belge alma oldu. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? İşte ayrıntılar...