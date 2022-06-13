13 Haziran 2022, Pazartesi
5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı
Belge almak için devamsızlık sınırı kaç olmalı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Karnelerinin yanı sıra takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında devamsızlık süresinin kaç olduğunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:02
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