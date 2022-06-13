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Haberler Galeri e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci, cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili için geri sayım başlarken, öğrenciler e-Karne ile not bilgilerini görüntülemek istiyor. MEB'in uygulaması olan e-Okul sistemi üzerinden birçok soruya yanıt bulunabiliyor. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:39
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e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul giriş ile karne görüntüleme nasıl yapılır? 18 milyon öğrencin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi karnelerini alacak. MEB takvimine göre, 17 Haziran Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler şimdiden karne notlarını merak etmeye başladı. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nereden yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

KARNELER NEREDEN, NASIL ALINACAK?

2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü yüz yüze verilecek. Öğrenciler, e-Okul sisteminde yer alan "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilecekler.

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e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

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e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.