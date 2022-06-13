e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci, cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili için geri sayım başlarken, öğrenciler e-Karne ile not bilgilerini görüntülemek istiyor. MEB'in uygulaması olan e-Okul sistemi üzerinden birçok soruya yanıt bulunabiliyor. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...