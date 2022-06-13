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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

Takdir ve teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri, bir yandan da takdir teşekkür belgesi için araştırmalara başladı. Belge alabilmek için kaç puan gerektiği merak edilirken, konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:28
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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde 17 Haziran günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler 2. dönem karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak. Şimdi ise gözler takdir ve teşekkür belgelerine çevrildi. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? İşte ayrıntılar...

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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.