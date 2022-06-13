13 Haziran 2022, Pazartesi
Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?
Takdir ve teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri, bir yandan da takdir teşekkür belgesi için araştırmalara başladı. Belge alabilmek için kaç puan gerektiği merak edilirken, konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:28
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