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Taha Duymaz'dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

"Taha Duymaz yaşıyor mu?" sorusu ülkemizde yaşanan depremlerin ardından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut, eniştesi ve halası ile günlerdir göçük altında olduğu biliniyor. Duymaz'ın yaşayıp, yaşamadığı ise binlerce kişi tarafından merak konusu oluyor. Enkaz çalışmalarını ilk günden beri yakından takip eden fenomen Dilan Polat ise konuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. İşte, Taha Duymaz hakkındaki gelişmeler.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:56
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Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

"Taha Duymaz vefat mı etti, yaşıyor mu?" sorusu Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan iki büyük depremin ardından araştırma konusu oluyor. Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde Hatay'da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Üzücü haber Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan gelirken, Dilan Polat ise Taha için yardım çağrısında bulunmuştu. Duymaz için arama kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medyada birçok iddia ortaya çıktı. Kullanıcılar, Taha Duymaz yaşıyor mu, son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, fenomen Taha Duymaz hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada Taha Duymaz hakkında bazı iddialar ortaya çıktı. Abla Semiha Duymaz olay yerine geç gelmekle, kardeşi üzerinden sosyal medyada popüler olmaya çalışmakla itham edildi.

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Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

Aralarında Dilan Polat'ın da olduğu çok sayıda kişi 'şüpheye düştüklerini', Gülben Ergen'in önce paylaşıp sonra sildiği haberin gerçek olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Polat, takipçilerinin ısrarına rağmen kesin bir bilgi almadan Taha Duymaz'ın durumuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

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Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

ÖYLE BİR ŞEY YOK!

Dilan Polat, Taha Duymaz ile ilgili çıkan iddialara karşı da sessiz kalamadı. Fenomen isim paylaştığı hikayesinde; "Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık..."sözlerine yer verdi.

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Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

Polat bir diğer açıklamasında ise "Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala."dedi.