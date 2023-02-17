Taha Duymaz’dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?

Polat bir diğer açıklamasında ise "Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala."dedi.