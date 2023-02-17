17 Şubat 2023, Cuma
Taha Duymaz'dan haber var mı? 17 ŞUBAT son durum ne? Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı?
"Taha Duymaz yaşıyor mu?" sorusu ülkemizde yaşanan depremlerin ardından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut, eniştesi ve halası ile günlerdir göçük altında olduğu biliniyor. Duymaz'ın yaşayıp, yaşamadığı ise binlerce kişi tarafından merak konusu oluyor. Enkaz çalışmalarını ilk günden beri yakından takip eden fenomen Dilan Polat ise konuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. İşte, Taha Duymaz hakkındaki gelişmeler.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:56
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