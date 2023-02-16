Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken "Baraj patladı" yalanını ortaya atan Babala TV ve Oğuzhan Uğur çok sayıda asılsız çağrının da yayılmasında rol oynamıştı. Konuya ilişkin Oğuzhan Uğur'dan itiraf gibi bir paylaşım gelirken, Uğur durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını duyurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamaya "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" gibi yorumlar geldi. İşte yaşananlar...