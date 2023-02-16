16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken "Baraj patladı" yalanını ortaya atan Babala TV ve Oğuzhan Uğur çok sayıda asılsız çağrının da yayılmasında rol oynamıştı. Konuya ilişkin Oğuzhan Uğur'dan itiraf gibi bir paylaşım gelirken, Uğur durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını duyurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamaya "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" gibi yorumlar geldi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 22:56
  • 1
  • 20
Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Türkiye, Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerle mücadele ederken diğer yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, vicdansızlar sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynadı. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi.

  • 3
  • 20
Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.

Uğur, ardından yaptığı paylaşımda ise, "Fakat pes etmediler, binlerce hayata dokundular. Umut oldular. Var olsunlar. Artık bölgeye yalnızca malzeme koordinasyonu ve destek veriyoruz. Gönüllü ekibi milyonlarca teşekkürle evlerine uğurladık. Günlerce uyumadan çalışıp didindiler. Psikolojileri malumdur. Alkışlıyorum." diyerek adeta pes dedirtti.

  • 4
  • 20
Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...
  • 5
  • 20
Oğuzhan Uğur günah çıkarma peşinde! İtiraf gibi açıklama sonrası tepkiler çığ gibi: Sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası...