KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Miraç Kandili mesajları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Dini günler takvimine göre Miraç Kandili bu sene 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu sebeple kandil, mübarek Cuma gününe denk geliyor.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile paylaşılacak. Vatandaşlar, Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte sevdikleri ve akrabalarının kandilini en anlamlı sözlerle kutlamak istiyor. İşte, 2023 dualı, kısa, öz, ayetli kandil ve Cuma mesajları..