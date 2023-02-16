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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Miraç Kandili mesajları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Dini günler takvimine göre Miraç Kandili bu sene 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu sebeple kandil, mübarek Cuma gününe denk geliyor.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile paylaşılacak. Vatandaşlar, Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte sevdikleri ve akrabalarının kandilini en anlamlı sözlerle kutlamak istiyor. İşte, 2023 dualı, kısa, öz, ayetli kandil ve Cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 16.02.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 18:43
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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in Mirac'a yükseldiği gecenin idrak edildiği güne denir. Bu anlamlı günün 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle birçok kişi Miraç Kandili'ne özel dualı, ayetli, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Miraç Kandili'ne özel cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

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KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...