16 Şubat 2023, Perşembe
Taha Duymaz vefat mı etti, enkazdan çıktı mı? Taha Duymaz'dan haber var mı? 16 ŞUBAT son durum ne?
"Taha Duymaz vefat mı etti, yaşıyor mu?" sorusu Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan iki büyük depremin ardından araştırma konusu oluyor. Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde Hatay'da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Üzücü haber Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan gelirken, Dilan Polat ise Taha için yardım çağrısında bulunmuştu. Duymaz için arama kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medyada birçok iddia ortaya çıktı. Kullanıcılar, Taha Duymaz yaşıyor mu, son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, fenomen Taha Duymaz hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 22:01
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12