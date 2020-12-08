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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tacizci CHP'linin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Tacizci CHP'linin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Son dakika haberi... CHP'de sular durulmuyor. Partide skandal haberler peş peşe gelirken CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:35
Maltepe'de yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, bir kafede oturdukları sırada Umut K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi.
Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.
"DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI"
İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi.