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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 27. Dönem POMEM başvuru ekranı: 6800 erkek, 1200 kadın polis alımı başvuru şartları nedir? KPSS puan türü... 27. Dönem POMEM başvuru ekranı: 6800 erkek, 1200 kadın polis alımı başvuru şartları nedir? KPSS puan türü...
27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM ile 8 bin polis alımı yapılacak. Lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak 27. Dönem POMEM için şartlar belli oldu. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır? Puan türü nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:19
27. Dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis olabilme hayali kuran binlerce vatandaş, heyecan içinde başvuru sayfasını bekliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM ile toplam 8 bin polis alımı yapılacak. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır? Puan türü nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
27. Dönem POMEM başvuruları, 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... 27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ NEDİR?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az ( 60,00), mezunları için yapılan önlisans yılı 2020 puan türünden en az ( Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 ) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır. 65,00 27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)