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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 4 Ocak okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB son dakika: 4 Ocak okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika... 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka artışı nedeniyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime ara verilmiş, yıl sonuna kadar online eğitime geçilmişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de, okulların açılacağı tarih oldu. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:10
Son dakika haberi... 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Kabine toplantısının ardından alınan karar doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitim ertelenmişti. Yıl sonuna kadar online yapılacağı kararlaştırılan eğitimde ne zaman yüz yüze eğitim sistemine geçileceği merak ediliyor. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, yüz yüze eğitim tarihi internette en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, 4 Ocak okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4 OCAK'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, okullarda yüz yüze eğitim sistemine geçiş tarihi henüz belli değil. Vaka artışı nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar online yapılacağı bildirilmişti. Okullarda eğitimin nasıl devam edeceğine yönelik karar, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere göre ilerleyen günlerde verilecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA "4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.