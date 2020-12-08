MEB son dakika: 4 Ocak okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka artışı nedeniyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime ara verilmiş, yıl sonuna kadar online eğitime geçilmişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de, okulların açılacağı tarih oldu. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...