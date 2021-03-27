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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL online sınav giriş: 2021 Açık lise online sınav ne zaman bitecek? Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları... AÖL online sınav giriş: 2021 Açık lise online sınav ne zaman bitecek? Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları... AÖL 2. dönem online sınav giriş nasıl yapılır? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, ikinci dönem sınavlarına katılıyor. MEB'in takvimine göre, sınavlar 25 Mart'ta başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen sınavların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, öğrenciler sınavın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, 2021 açık lise 2. dönem online sınav ne zaman bitecek? AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.03.2021 11:41
AÖL 2. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 2. dönem sınavlarına katılıyor. Mezun olmaya hazırlanan ve kredisini yükseltmek isteyen öğrenciler sınavdan başarılı not almayı hedefliyor. Peki, 2021 açık lise 2. dönem online sınav ne zaman bitecek? AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
25 Mart'ta başlayan AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart'ta sona erecek. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılıyor.
AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk,
"Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,