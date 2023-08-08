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Haberler Galeri Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP'li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP'li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün önceki gece elektrikleri kesilip, darp edildi. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Barış Bütün darp raporu alarak, şikayetçi oldu. Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.08.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 19:51
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Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP’li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla 4 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan kuaför Barış Bütün tepki göstermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP’li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

'SUSUZLUK' İSYANINA 'VANA KAPALIYDI' YALANI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ise evde vananın kapalı olduğunu öne sürmüştü. 'Vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını söyleyen Barış Bütün önceki akşam taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

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Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP’li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

YAŞADIĞI DEHŞETİ SABAH'A ANLATTI

Başından, bacağından yaralanan ve tişörtü kanlar içinde kalan Barış Bütün yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

"Önceki gece saat 23.38'de evin elektriği kesildi.

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Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP’li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

ELEKTRİKLERİ KESİP TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Dışarıya baktığımda mahallenin ışıkları yanıyordu. Şarteli kontrol etmek için dışarı çıktım. Şartelin kapatıldığını fark ettim. Açmaya çalıştığım sırada karanlıkta taşılı sopalı saldırıya uğradım.

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Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP’li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

"EŞİM, OĞLUM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Kafamdan, bacağımdan, dizimden ve ayağımdan yaraladım. Tekmelerle dakikalarca vurdular. Ben yerde halsiz kalınca sonra bir anda kaçıp gittiler. Güçlükle eve geldim. Eşim ilk müdahaleyi yaptı. Eve ambulans ve jandarma geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Eşim Suna, oğlum ve benim can güvenliğim yok" diye konuştu.