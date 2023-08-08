Susuz kalan vatandaşın isyanı başına olmadık işler açtı! Önce CHP'li belediyenin iftirasına maruz kaldı ardından kapısında saldırıya uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün önceki gece elektrikleri kesilip, darp edildi. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Barış Bütün darp raporu alarak, şikayetçi oldu. Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.

Sabah Giriş Tarihi: 08.08.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 19:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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